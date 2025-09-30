12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сражении за передел мира.

«Идет передел мира, идет конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — сказал он на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Слова белорусского лидера приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».