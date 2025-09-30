Лукашенко заявил о сражении за передел мира
12:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сражении за передел мира.
«Идет передел мира, идет конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — сказал он на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Слова белорусского лидера приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».
НОВОСТИ
- 13:05 30.09.2025
- США наладили контакт с Минском, чтобы донести свою позицию по Украине до РФ — Келлог
- 13:02 30.09.2025
- Сбер представил комплексные решения для бизнеса на World Food Indiа 2025
- 13:00 30.09.2025
- ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР — Кировск и Северск Малый
- 12:32 30.09.2025
- Трамп разочарован позицией ЕС по санкциям против торговых партнеров РФ — постпред при НАТО
- 12:05 30.09.2025
- Провокация Киева может быть связана с имитацией атаки на инфраструктуру Польши — СВР РФ
- 12:00 30.09.2025
- Президент Польши заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным
- 11:32 30.09.2025
- США депортировали порядка 100 иранцев, просивших убежище — NYT
- 11:20 30.09.2025
- Польша не считает реалистичным требовать репарации от РФ за Вторую мировую - президент
- 11:05 30.09.2025
- Многие военные США критикуют новую стратегию обороны страны — WP
- 11:00 30.09.2025
- Понижение уровня воды до опасной отметки ожидается на 10 реках РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать