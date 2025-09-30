Трамп разочарован позицией ЕС по санкциям против торговых партнеров РФ — постпред при НАТО
12:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп разочарован в связи с позицией руководства Евросоюза по вопросу введения санкций против торговых партнеров России, закупающих у нее углеводороды. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в Брюсселе.
«Есть много других действий, которые мы можем предпринять в плане санкций, в плане теневого флота [нефтетанкеров]. Есть целый ряд мер, которые мы могли бы принять, но мы не можем делать это в одиночку. Я думаю, это одна из причин разочарования президента Трампа в отношении ЕС. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты несли бремя санкций, будь то против Китая, Бразилии, Индии или любых других стран, которые покупают российскую нефть и газ», — сказал американский дипломат, выступая на конференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом (признан нежелательной в России организацией).
