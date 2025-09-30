0
0
20
НОВОСТИ

ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР — Кировск и Северск Малый

13:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили в ДНР два населенных пункта — Кировск и Северск Малый. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северк Малый Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

