США наладили контакт с Минском, чтобы донести свою позицию по Украине до РФ — Келлог
13:05 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал, что Вашингтон наладил контакт с Белоруссией, чтобы удостовериться в том, что американская позиция будет доходить до российского руководства через Минск.
По его словам, по этой причине США участвовали в процессе освобождения ряда заключенных в Белоруссии. «Мы знаем, что [белорусский лидер Александр] Лукашенко много разговаривает с президентом [России Владимиром] Путиным. <…> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключенных», — сказал он на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum. Трансляция дискуссии велась на сайте YouTube.
Спецпосланник также раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот не пытался обсуждать тему Украины напрямую. «Думаю, это одна из ошибок предыдущей администрации. Президент Байден вообще даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным о войне», — считает политик. По мнению Келлога, с точки зрения дипломатии это было неправильно, так как «с противниками нужно разговаривать».
