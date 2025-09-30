ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 600 военнослужащих — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 180 военнослужащих, в зоне «Запада» — более 250. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 320 военных от действий «Востока» и до 65 — от действий «Днепра».