Песков назвал плохой идеей предложение ЕК по созданию «стены дронов»

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание любых стен, в том числе «стены дронов», — это заведомо плохая идея. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу Еврокомиссии (ЕК) о принятии немедленных мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал представитель Кремля.