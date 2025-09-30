Сбер представил комплексные решения для бизнеса на World Food Indiа 2025

13:02

Сбер принял участие в международной выставке World Food India 2025 в Нью-Дели, где представил комплексный подход к поддержке бизнеса на российско-индийском рынке. Кроме классических финансовых продуктов в рублях и рупиях, Сбер предлагает бизнесу обеих стран специализированные предложения для повышения скорости товарооборота — об этом управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов рассказал делегации правительства РФ. Также стороны обсудили вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности в агропромышленном секторе.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев подчеркнул важность дальнейшего наращивания усилий в этом направлении. Он отметил актуальность всесторонней поддержки российского экспорта и расширения бизнеса на индийский рынок.

Сегодня индийские экспортеры при осуществлении торговых операций с РФ имеют возможность получить средства за товар, не дожидаясь истечения отсрочки по контракту. Средства предоставит филиал Сбера в Индии путём дисконтирования аккредитива или выдачу post-shipment кредита, обеспеченного поступлением средств от российского покупателя. Кроме этого, в рамках проекта Business Development Сбер помогает компаниям из Индии и России значительно сократить время на поиск контрагентов и эффективно выстраивать выгодные для обеих сторон бизнес-партнерства, способствующие росту товарооборота. В сфере АПК интерес обеих стран также включает поставки оборудования, технологий и импорт рабочей силы в РФ из Индии.

«Мы высоко ценим внимание и поддержку со стороны правительства Российской Федерации. Совместные решения и усилия придают значительное ускорение развитию торгово-экономических отношений России и Индии. Сбер, как один из крупнейших банков в России, видит большой потенциал в этом направлении и инвестирует значительные ресурсы для создания комфортной финансовой инфраструктуры для бизнеса двух стран», – отметил Иван Носов.

Наряду с выставкой в Дели состоялась бизнес-миссия для клиентов АПК из РФ, в которой по приглашению Сбера приняли участие ключевые игроки отрасли. В рамках программы участники обсудили важность развития экспортных отношений между странами и посетили производства в Индии, отметив высокое качество продукции.

Выставка World Food India — одна из крупнейших выставок индийских продуктов питания, объединяющая пищевую промышленность, сельское хозяйство и смежные отрасли. К участию в выставке приглашаются зарубежные партнёры, инвесторы и лидеры отрасли из ключевых регионов.