Навроцкий признался, что беседует с духом Юзефа Пилсудского

14:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что он регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского (первый глава возрожденного польского государства с 1918 по 1922 год).

«Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день», — рассказал Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet. «Тем много — <…> польско-советская война 1920 года и современная ситуация на международной арене после начала войны на Украине, а также мы говорим о парламенте», — добавил он.

Кроме того, польский лидер отметил, что нынешней Польше очень необходимы такие деятели, как Пилсудский и Папа Иоанн Павел II.

