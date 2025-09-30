0
НОВОСТИ

Кремль не знает, чем обусловлены заявления Киева о разрешении конфликта в 2025 г.

14:12 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал предполагать, с чем связаны заявления представителей Киева о возможности завершить украинский конфликт уже в этом году.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал соответствующие слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать», — ответил Песков на вопрос, как можно объяснить подобный оптимизм Киева на фоне его нежелания вести переговоры.

