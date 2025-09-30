В Одессе и Николаеве многие бы хотели связать судьбу с Россией — Песков
14:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Людей, которые бы хотели связать свою судьбу с Россией, очень много в Одессе и в Николаеве, однако сейчас им смертельно опасно говорить об этом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал журналистам слова руководителя Херсонской области Владимира Сальдо о том, что в случае референдума в Одессе и в Николаеве местные жители приняли бы решение воссоединиться с Россией.
«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни», — сказал Песков.
