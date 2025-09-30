0
0
0
НОВОСТИ

В Одессе и Николаеве многие бы хотели связать судьбу с Россией — Песков

14:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Людей, которые бы хотели связать свою судьбу с Россией, очень много в Одессе и в Николаеве, однако сейчас им смертельно опасно говорить об этом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам слова руководителя Херсонской области Владимира Сальдо о том, что в случае референдума в Одессе и в Николаеве местные жители приняли бы решение воссоединиться с Россией.

«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни», — сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 30.09.2025
Кремль не знает, чем обусловлены заявления Киева о разрешении конфликта в 2025 г.
0
97
14:00 30.09.2025
Навроцкий признался, что беседует с духом Юзефа Пилсудского
0
121
13:58 30.09.2025
Сбер выложил две собственные модели искусственного интеллекта в открытый доступ
0
115
13:32 30.09.2025
Песков назвал плохой идеей предложение ЕК по созданию «стены дронов»
0
178
13:20 30.09.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 600 военнослужащих — МО РФ
0
174
13:05 30.09.2025
США наладили контакт с Минском, чтобы донести свою позицию по Украине до РФ — Келлог
0
213
13:02 30.09.2025
Сбер представил комплексные решения для бизнеса на World Food Indiа 2025
0
190
13:00 30.09.2025
ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР — Кировск и Северск Малый
0
204
12:32 30.09.2025
Трамп разочарован позицией ЕС по санкциям против торговых партнеров РФ — постпред при НАТО
0
223
12:20 30.09.2025
Лукашенко заявил о сражении за передел мира
0
237

Возврат к списку