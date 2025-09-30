0
0
141
НОВОСТИ

На фронте бравады со стороны Киева нет — Песков

15:12 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев часто выступает с бравадами в адрес Москвы, но ситуация на фронте совсем иная, там удали со стороны ВСУ не видно, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так по просьбе журналистов он отреагировал на очередные заявления Украины о возможности дальнобойных ударов по России.

«Заявление неновое. Много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная: там бравады нет со стороны киевского режима», — указал представитель Кремля.

