Башенный кран упал на стройплощадке в Башкирии, пострадали пять человек
15:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек пострадали в результате падения башенного крана на стройплощадке в селе Миловка Уфимского района Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В МЧС Башкортостана поступило сообщение о том, что на строящейся площадке в н. п. Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле», — сообщили в управлении МЧС.
По данным ведомства, все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают спасатели МЧС России, Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы.
