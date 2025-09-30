В Польше задержан украинец, подозреваемый ФРГ в подрыве «Северных потоков» — радио
15:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в польском городе Прушкув недалеко от Варшавы задержали разыскиваемого властями ФРГ по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» гражданина Украины Владимира Ж. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
По ее данным, украинец был передан в Окружную прокуратуру в Варшаве, в отношении него должна начаться процедура экстрадиции в Германию.
