Донбасс и Новороссия полностью интегрировались в РФ — Хуснуллин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в российскую систему экономики. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», — сказал он.