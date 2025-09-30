Донбасс и Новороссия полностью интегрировались в РФ — Хуснуллин
16:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в российскую систему экономики. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:12 30.09.2025
- Льготная ипотека, поддерживая стройку, носит социальный и экономический характер — Путин
- 15:51 30.09.2025
- Ученые изучат ценные виды рыб Таймыра
- 15:32 30.09.2025
- В Польше задержан украинец, подозреваемый ФРГ в подрыве «Северных потоков» — радио
- 15:12 30.09.2025
- На фронте бравады со стороны Киева нет — Песков
- 15:00 30.09.2025
- Башенный кран упал на стройплощадке в Башкирии, пострадали пять человек
- 14:52 30.09.2025
- Сбер открывает первый вузовский коворкинг в Президентской академии
- 14:32 30.09.2025
- В Одессе и Николаеве многие бы хотели связать судьбу с Россией — Песков
- 14:12 30.09.2025
- Кремль не знает, чем обусловлены заявления Киева о разрешении конфликта в 2025 г.
- 14:00 30.09.2025
- Навроцкий признался, что беседует с духом Юзефа Пилсудского
- 13:58 30.09.2025
- Сбер выложил две собственные модели искусственного интеллекта в открытый доступ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать