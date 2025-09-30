Льготная ипотека, поддерживая стройку, носит социальный и экономический характер — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно поддерживать рынок строительства. В этом контексте он подчеркнул, что льготная ипотека носит как социальный, так и экономических характер. Такое мнение глава государства высказал на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический», — сказал президент, комментируя слова зампреда правительства о том, что кабмин проводит работу, направленную на поддержку льготной ипотеки, поддерживающей рынок. «Надо поддерживать строительный сектор», — подчеркнул Путин.