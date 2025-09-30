0
НОВОСТИ

Катар получил заверения Трампа, что Нетаньяху принял план США по Газе — МИД

16:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп уведомил катарские власти о том, что премьер-министр Израиля принял его план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катар Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Президент США сообщил нам, что премьер-министр Израиля принял его план по прекращению войны в секторе Газа. <…> Мы также приветствуем план президента США, поскольку наша главная цель — положить конец войне», — сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

