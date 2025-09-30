Сбер открывает первый вузовский коворкинг в Президентской академии

14:52

В Президентской академии открылся флагманский коворкинг Сбера «Гига Клуб» — инновационное образовательное и креативное пространство с переговорными, капсулами тишины, фуд-кортом и профессиональной студией для записи подкастов. Его площадь превышает 600 кв. метров. Проект коворкинга был реализован с учетом пожеланий сотрудников и студентов Академии — именно такой формат выбрало большинство по итогам голосования.

Здесь студенты смогут учиться и вести исследовательскую работу с помощью интеллектуальной системы поиска и анализа информации. Сочетание технологий генеративного искусственного интеллекта и современных сервисов Сбера поможет быстро и комплексно решать даже сложные и объёмные учебные задачи — от их постановки до составления списка литературы с аннотациями. Коворкинг предусматривает различные функциональные зоны — для индивидуальной и групповой работы, проведения лекций, записи подкастов и отдыха. Трансформируемый лекторий адаптируется под разные форматы мероприятий.

«Гига Клуб» — не только рабочее, но и событийное пространство. Здесь уже прошли лекции, квизы и комьюнити-активности для студентов. Сбер также организовал студенческий фестиваль с участием сотрудников ключевых подразделений банка. Студенты познакомились с программой стажировок, протестировали нейросеть GigaChat, узнали о решениях в сфере искусственного интеллекта и риск-менеджмента и получили персональные карьерные консультации от экспертов.

Запуск коворкинга в Президентской академии — часть масштабного проекта Сбера с ведущими вузами страны. Осенью 2025 года брендированные пространства уже открылись в НИУ ВШЭ, ДВФУ. Следующий на очереди — ИТМО.

«Наши пространства в университетах — высокотехнологичные, комфортные, динамичные. Здесь приятно и эффективно работать. Сегодня мы официально запустили наш самый большой коворкинг вместе с Президентской академией — думаю, студентам здесь понравится. Новое пространство вмещает 160 человек. В нём студенты могут готовиться к лекциям, вести научные и исследовательские проекты, участвовать в мероприятиях. Это многофункциональная площадка, которая помогает решать любые задачи», – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Президентская академия и Сбер уже реализуют совместные образовательные проекты, и открытие коворкинга — логичное продолжение нашего сотрудничества. Это современное пространство для учёбы, исследований и совместной работы студентов и сотрудников. Уверен, он быстро станет одной из самых популярных локаций Академии», – сказал Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии.

Партнёрство Сбера и Президентской академии продолжает развиваться: в сентябре стартовала совместная магистерская программа «Цифровая трансформация в публичном управлении», где эксперты банка ведут ключевые дисциплины и участвуют в проектной деятельности студентов. Программа объединила экспертизу Сбера в области цифровых технологий с компетенциями Академии в сфере государственного управления.