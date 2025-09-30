Ученые изучат ценные виды рыб Таймыра

15:51

Экспедиция «Роснефти», которая займется изучением ценных видов рыб устья реки Енисей, стартовала из города Дудинка Красноярского края. Научные работы будут проводиться в рамках корпоративной экологической программы «Тамура», в них будут участвовать представители Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Мурманского морского биологического института РАН и Арктического научного центра «Роснефти».

Напомним, в рамках проекта «Тамура», начатого в 2024 году, ученые собирают свежие данные о состоянии ключевых видов животных Крайнего Севера. На западном Таймыре они уделяют внимание карской субпопуляции белого медведя и диких северных оленей, а также ценным видам птиц и рыб. Программа будет выполняться до 2027 года.

Во время первого этапа исследовательских работ по изучению ихтиофауны устья Енисея, предполагается выполнить целый комплекс исследований. Ученые планируют оценить состояние популяций наиболее ценных видов рыб, а также экологические условия их мест обитаний и нереста. Изучаться будет и кормовая база рыб – фито- и зоопланктон, а также макрозообентос. Судно с учеными пройдет всю устьевую часть реки Енисей от Дудинки до порта Таналау, побывав в наиболее крупных притоках Енисея – реках Большая Хета, Пелятка, Дудинка, Таналау, Муксуниха. Вторую часть работ по изучению рыб будут выполнять в 2026 году. Предполагается оценить состояние популяций ихтиофауны региона на различных этапах жизненного цикла, включая нагул и нерест. Планируется провести и биологический анализ – измерить вес и размеры, наиболее массовых и ценных видов рыб Енисея, таких как муксун, чир, нельма и оценить особенности их питания. Пробы, которые будут получены в ходе экспедиций, впоследствии изучат в специализированных лабораториях научных учреждений, участвующих в проекте.

Напомним, за 13 лет «Роснефть» организовала примерно 60 экспедиций, во время которых специалисты исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности Арктики и смогли собрать уникальные и актуальные данные о состоянии регионов Крайнего Севера.