Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
17:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советский и российский поэт и писатель, бывший главред журнала «Огонек» Виталий Коротич умер в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщил внук Артемий Коротич.
«К сожалению, это правда. Два дня назад его госпитализировали с подозрением на инсульт, но более точного диагноза поставить не успели», — сказал он.
Он также добавил, что о месте прощания станет известно позже.
НОВОСТИ
- 17:40 30.09.2025
- Трамп утверждает, что перебросил к берегам РФ подводные лодки «из предосторожности»
- 17:12 30.09.2025
- РФ благодарна Индии за участие в учениях, от которого пытался отговорить Запад — СБ
- 16:32 30.09.2025
- Катар получил заверения Трампа, что Нетаньяху принял план США по Газе — МИД
- 16:12 30.09.2025
- Льготная ипотека, поддерживая стройку, носит социальный и экономический характер — Путин
- 16:00 30.09.2025
- Донбасс и Новороссия полностью интегрировались в РФ — Хуснуллин
- 15:51 30.09.2025
- Ученые изучат ценные виды рыб Таймыра
- 15:32 30.09.2025
- В Польше задержан украинец, подозреваемый ФРГ в подрыве «Северных потоков» — радио
- 15:12 30.09.2025
- На фронте бравады со стороны Киева нет — Песков
- 15:00 30.09.2025
- Башенный кран упал на стройплощадке в Башкирии, пострадали пять человек
- 14:52 30.09.2025
- Сбер открывает первый вузовский коворкинг в Президентской академии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать