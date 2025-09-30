Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский и российский поэт и писатель, бывший главред журнала «Огонек» Виталий Коротич умер в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщил внук Артемий Коротич.

«К сожалению, это правда. Два дня назад его госпитализировали с подозрением на инсульт, но более точного диагноза поставить не успели», — сказал он.

Он также добавил, что о месте прощания станет известно позже.