РФ благодарна Индии за участие в учениях, от которого пытался отговорить Запад — СБ
17:12 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия благодарна Индии за участие ее военных в учениях «Запад-2025», от которого пытались отговорить в западных государствах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на российско-индийских консультациях по региональным вопросам.
«Признательны вам за участие индийских военных в учении „Запад-2025“. Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия», — обратился Венедиктов к участникам консультаций.
