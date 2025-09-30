0
НОВОСТИ

РФ благодарна Индии за участие в учениях, от которого пытался отговорить Запад — СБ

17:12 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия благодарна Индии за участие ее военных в учениях «Запад-2025», от которого пытались отговорить в западных государствах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на российско-индийских консультациях по региональным вопросам.

«Признательны вам за участие индийских военных в учении „Запад-2025“. Знаем, что в западных столицах это привело к беспокойству, и Нью-Дели пытались отговорить от участия», — обратился Венедиктов к участникам консультаций.

