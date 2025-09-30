0
Матвиенко считает, что нужно вернуть в систему образования учебно-производственные комбинаты

18:15 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что учебно-производственные комбинаты при школах необходимо восстановить, это будет мотивировать молодежь получать среднее профессиональное образование.

«Общероссийский тренд, что радует: ребята после девятого класса выбирают специальное профессиональное образование. Хотят получить качественное среднее образование и профессию. Желающих поступить в колледжи и техникумы становится больше. Поэтому надо создавать материальную базу. <…> Нужно создавать, восстанавливать, учебно-производственные комбинаты. Чтобы была постоянная связь учеников и профессионалов», — сообщила Матвиенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк.

