Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционный блок «Победа» во главе с Иланом Шором не признает результаты прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии.

«Блок "Победа" не признает итоги парламентских выборов. <…> Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале объединения.