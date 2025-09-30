0
НОВОСТИ

Блок «Победа» объявил парламентские выборы в Молдавии нелегитимными

19:15 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционный блок «Победа» во главе с Иланом Шором не признает результаты прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии.

«Блок "Победа" не признает итоги парламентских выборов. <…> Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале объединения.

