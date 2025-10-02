Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям — глава Еврокомиссии
09:05 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС собираются вводить более жесткие ограничения в отношении России. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене.
«Мы предлагаем новый подход к санкциям. Мы больше не подходим к ним поэтапно, а предлагаем гораздо более жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли», — говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Глава ЕК добавила, что такой подход уже применяется в составлении 19-го пакета санкций, который сейчас находится на обсуждении.
