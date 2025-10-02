0
0
30
НОВОСТИ

Власти РФ проконтролируют зачисление детей иностранцев в российские школы

10:20 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России планирует закрепить механизм, который позволит оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за не пройденного тестирования по русскому языку. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный МВД России, есть в распоряжении ТАСС.

Документ утверждает правила межведомственного информационного взаимодействия при передаче сведений о несовершеннолетних иностранцах. Данные передаются между федеральными МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзором и региональными органами власти в сфере образования.

Постановление определяет также список информационных систем, которые используются для обмена сведениями или являются источником информации для подтверждения достоверности, формата и состава данных. Это ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ, ЕСИА. Данные будут передаваться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 02.10.2025
МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за 250 протестами в четверг
0
21
11:00 02.10.2025
Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины
0
42
10:32 02.10.2025
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции — экс-премьер
0
44
10:05 02.10.2025
Саммит ЕС в Дании зашел в тупик — Politico
0
53
10:00 02.10.2025
Предстоящая зима в РФ будет холоднее предыдущей — Гидрометцентр
0
155
09:32 02.10.2025
Ракеты Tomahawk легко сбиваются новыми системами ПВО/ПРО — эксперт в США о поставках Киеву
0
197
09:20 02.10.2025
Взяв Вербовое, армия РФ начала бои за соседнюю запорожскую Новогригоровку — Марочко
0
210
09:05 02.10.2025
Евросоюз меняет подход к антироссийским санкциям — глава Еврокомиссии
0
294
09:01 02.10.2025
Искусственный интеллект помогает делать обучение мотивирующим и интерактивным
0
224
09:00 02.10.2025
За ночь над регионами РФ уничтожили 85 украинских БПЛА
0
242

Возврат к списку