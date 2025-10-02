Власти РФ проконтролируют зачисление детей иностранцев в российские школы
10:20 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России планирует закрепить механизм, который позволит оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за не пройденного тестирования по русскому языку. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный МВД России, есть в распоряжении ТАСС.
Документ утверждает правила межведомственного информационного взаимодействия при передаче сведений о несовершеннолетних иностранцах. Данные передаются между федеральными МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзором и региональными органами власти в сфере образования.
Постановление определяет также список информационных систем, которые используются для обмена сведениями или являются источником информации для подтверждения достоверности, формата и состава данных. Это ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ, ЕСИА. Данные будут передаваться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
