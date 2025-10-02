0
МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за 250 протестами в четверг

11:05 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Франции решило задействовать 76 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на 250 акциях протеста, которые пройдут по призыву профсоюзов по всей стране. Об этом заявил глава ведомства Брюно Ретайо.

«Это уже третий день, когда наши силы правопорядка будут по всей стране наблюдать за манифестациями и протестами. Всего планируется около 250 протестных маршей. Мы задействовали немного меньше сил [чем 18 сентября], но тем не менее они насчитывают 76 тыс. полицейских и жандармов, только в Париже будет около 5 тыс. из них», — сказал министр.

Глава МВД отметил, что власти готовы к тому, что в ряды участников некоторых акций вольются радикальные элементы, и силы правопорядка намерены обеспечить мирное проведение демонстраций для всех, кто хочет выражать свое мнение без насилия. Ретайо пообещал, что к любым беспорядкам у властей будет «нулевая терпимость» и зачинщиков будут оперативно задерживать.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила, что власти ожидают, что участие в акциях протеста 2 октября примут до 400 тыс. человек. Это на 100 тыс. меньше, чем в МВД зафиксировали в ходе демонстраций профсоюзов 18 сентября. При этом аналитики ожидают существенно более низкий уровень напряженности на акциях по всей стране, за исключением ряда крупных городов вроде Нанта, Ренна, Тулузы, Лиона и Дижона, где собирается много крайне левых активистов.

19 сентября ведущие профсоюзы Франции выдвинули ультиматум правительству, пообещав продолжить забастовки, если не будут выполнены их требования. Профсоюзы требуют от правительства отказаться от предложенного прежними властями проекта бюджета и планов по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Они также выступают против сокращения 3 тыс. государственных служащих, реформы системы выплат по безработице и повышения пенсионного возраста до 64 лет. Кроме того, они требуют «налоговой справедливости» за счет введения инструментов, позволяющих взимать налоги с дорогой недвижимости и высоких доходов, и за счет ограничения выплат дивидендов акционерам.

