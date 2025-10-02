Более 70 человек, вертолет и БПЛА задействованы в поисках семьи туристов под Красноярском

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество людей, ведущих поиски пропавшей в Красноярском крае семьи туристов с пятилетним ребенком, увеличено до 70. В поисках задействован вертолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«В настоящее время в поисках задействованы более 70 человек, координацию усилий поисковых групп осуществляют в том числе оперативники управления уголовного розыска краевой полиции. Задействованы квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Также осуществляется облет территории на вертолете», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 50 сотрудниках полиции, волонтерах, спасателях, ведущих поиски семьи.

По предварительным данным, 28 сентября супруги и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище «Буратинко» в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Они перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже семьи обратился их знакомый. На место выехали опытные следователи-криминалисты. В поисках помогают охотники и рыбаки.