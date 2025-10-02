Недопустима ситуация, чтобы дети из семей мигрантов не ходили в школу — Фадеев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима, нужно продумать механизмы их обучения русскому языку в стране исхода или в исключительных случаях в РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Есть проблемы детей. Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители», — сказал Фадеев на круглом столе на тему: «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ».

Фадеев рассказал, что в Совете по правам человека в России огромное внимание уделяют вопросу, как добиться того, чтобы все дети учились. «Мы с вами должны вместе продумать, как решить эту задачу. <…> Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как этих детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи», — сказал глава СПЧ.

Он добавил, что итогам конференции надо будет подготовить меморандум, который можно будут направить в органы власти для того, чтобы выйти на реальные управленческие решения.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. В пресс-службе ведомства уточнили, что всего за апрель–август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование.

Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).