У России есть преимущество перед Европой в силе духа — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что Россия имеет преимущество перед Европой, выражающееся в силе духа.

«Единственным преимуществом на стороне России является ментальность. <…> Мы намного богаче их и лучше готовы в технологическом плане. Единственное преимущество России — здесь (Туск показал на голову и сердце — прим. ТАСС), это означает, что они готовы к бою, готовы к самопожертвованию, страданиям. Это их психологическое преимущество», — заявил Туск в ходе дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию его выступления вела служба вещания ЕС.

Кроме того, польский премьер отметил, что Польша не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и противостоянии с РФ. «Перемирие на Украине представляет для нас наивысший приоритет», — отметил он. В то же время премьер-министр подчеркнул, что поражение Украины в конфликте с РФ «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».