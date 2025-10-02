0
0
169
НОВОСТИ

У России есть преимущество перед Европой в силе духа — Туск

16:12 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что Россия имеет преимущество перед Европой, выражающееся в силе духа.

«Единственным преимуществом на стороне России является ментальность. <…> Мы намного богаче их и лучше готовы в технологическом плане. Единственное преимущество России — здесь (Туск показал на голову и сердце — прим. ТАСС), это означает, что они готовы к бою, готовы к самопожертвованию, страданиям. Это их психологическое преимущество», — заявил Туск в ходе дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляцию его выступления вела служба вещания ЕС.

Кроме того, польский премьер отметил, что Польша не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и противостоянии с РФ. «Перемирие на Украине представляет для нас наивысший приоритет», — отметил он. В то же время премьер-министр подчеркнул, что поражение Украины в конфликте с РФ «будет означать в будущем конец для Польши и Европы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 02.10.2025
Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву «техническое преимущество» на поле боя
0
14
17:00 02.10.2025
Продажи новых автомобилей в РФ в январе — сентябре снизились на 25%, до более 1 млн
0
60
16:32 02.10.2025
Макрон предлагает задерживать танкеры с нефтью из РФ на недели, чтобы нарушить поставки
0
143
16:00 02.10.2025
Три человека получили ранения в результате перестрелки в селе Дагестана — власти
0
176
15:32 02.10.2025
Четыре человека ранены при нападении с ножом и наезде автомобиля у синагоги в Манчестере
0
197
15:12 02.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель
0
222
15:00 02.10.2025
ЕС не поддержал предложение Финляндии финансировать «стену дронов» из бюджета сообщества
0
225
14:52 02.10.2025
Собянин: Основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике
0
234
14:46 02.10.2025
Юные гимнастки со всей страны выступят на турнире «Путь к Олимпу» 4–5 октября
0
237
14:32 02.10.2025
Макрон предложил использовать опыт Молдавии на парламентских выборах в других странах
0
300

Возврат к списку