Производителей чипов в США ждет крах из-за развития отрасли полупроводников КНР — эксперт

11:05 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производители полупроводников в США потеряют значительную долю мирового рынка после обретения китайскими компаниями-конкурентами технологической независимости, считает вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» Гао Чжикай.

«Как только Китай обретет независимость в производстве чипов, экспорт на зарубежные рынки неизбежно расширится, что приведет к структурной перестройке мировой полупроводниковой промышленности, — процитировало профессора издание Guancha. — Эта революция неизбежно приведет к значительному сокращению рыночной доли ряда компаний в США, Японии и на Тайване». По его словам, конечным результатом попыток США подавить развитие КНР неизбежно станет «крах американских полупроводниковых компаний».

Гао Чжикай отметил, что давление Вашингтона на Пекин и попытки лишить КНР доступа к высокопроизводительным чипам вынуждают Китай встать на путь независимости и самодостаточности. По его оценкам, через три-пять лет Китаю больше не потребуется покупать передовые чипы у США, Японии и Южной Кореи, так как их заменят собственные китайские разработки.

