Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост уровня коррупции на Украине с февраля 2022 года отмечают большинство жителей страны — 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам исследования, еще 20% украинцев считают, что уровень коррупции с начала конфликта не изменился, и лишь 5% отмечают ее снижение. При этом на рост уровня коррупции указывают большинство опрошенных во всех частях Украины — центральной, западной, восточной и южной.