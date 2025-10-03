Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
16:12 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост уровня коррупции на Украине с февраля 2022 года отмечают большинство жителей страны — 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По результатам исследования, еще 20% украинцев считают, что уровень коррупции с начала конфликта не изменился, и лишь 5% отмечают ее снижение. При этом на рост уровня коррупции указывают большинство опрошенных во всех частях Украины — центральной, западной, восточной и южной.
