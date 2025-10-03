0
Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг

17:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генсек НАТО (занимал пост в 2014–2024 гг.) Йенс Столтенберг считает, что Западу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией. Об этом он заявил в интервью германскому журналу Stern.

«В конце концов, Россия не исчезнет. Она останется нашим соседом», — отметил бывший генсек альянса. При этом он полагает, что сейчас «нет основы для разумного диалога». «Но, конечно, когда-нибудь мы должны будем снова к нему вернуться», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также заявил, что «Украина должна говорить с Россией, чтобы завершить эту войну, достигнув соглашения».

