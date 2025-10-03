0
НОВОСТИ

Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя

18:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с предстоящим профессиональным праздником — Днем учителя, который отмечается 5 октября.

«Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире, — сказал глава государства, награждая наставников бойцов СВО. — Поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником — с Днем учителя. А вас, уважаемые друзья, — с почетными наградами».

