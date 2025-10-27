0
Мигранта — единственного родителя надо выдворять из РФ вместе с детьми — Львова-Белова

13:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает продумать механизм совместного выдворения из РФ вместе с детьми иностранцев-нарушителей, чтобы несовершеннолетние не оставались в России без попечения.

«Государственной думе ФС РФ проработать вопрос о порядке совместного выдворения иностранного гражданина, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, с детьми», — говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Омбудсмен отмечает, что сейчас встречаются отдельные случаи, когда дети мигрантов, принудительно выдворенных на основании судебного решения за пределы РФ, остаются без попечения родителей, так как для них подобная процедура не предусмотрена. Таким образом, по данным детского омбудсмена, дети оказываются в социальных учреждениях РФ и пребывают там до тех пор, пока их не заберет их государство, что может занять много времени.

«Представляется, что административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда может отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка в корреляции с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства», — говорится в докладе.

