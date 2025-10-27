Волонтеры «Роснефти» свозили 100 детей на матч хоккейного ЦСКА

13:22

Фото пресс-службы «Роснефти»

100 детей из подмосковных семейных центров свозили на матч Континентальной хоккейной лиги волонтеры «Роснефти». Ребята из центра егорьевского центра «Преображение» и коломенского «Вдохновения» побывали на игре ЦСКА – «Амур». Для многих из них это стало первым посещением ледовой арены.

Игра завершилась победой армейцев со счетом 2:1. Юные зрители с большим интересом наблюдали за игрой и получили яркие впечатления от присутствия на хоккейном матче.

Мероприятие состоялось в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел», в рамках которой сотрудники «Роснефти» регулярно помогают семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранам. Кроме того, проводятся патриотические, эколого-просветительские и другие акции. В 2024 году предприятия компании организовали почти 2 тыс. волонтерских мероприятий и проектов, в которых приняли участие 106 тыс. сотрудников.

Популяризация хоккея среди детей и молодежи и развитие этого вида спорта в стране является одним из направлений деятельности «Роснефти». Компания с 2011 года является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда трижды выиграла Кубок Гагарина.

Активную работу по развитию хоккея в регионах присутствия также ведут дочерние предприятия «Роснефти»: поддерживают строительство спортивных объектов, организуют спортивные события, развивают корпоративную спортивную культуру.