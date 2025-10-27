Президент Польши обвинил премьера в попытках ограничить свободу слова
16:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в попытках ограничить свободу слова и ввести цензуру. Об этом глава государства написал в сети Х.
«Под предлогом борьбы с противозаконным содержанием и дезинформацией правительство хочет ограничить свободу слова с помощью введения механизма блокировки [контента] административными решениями должностных лиц», — указал Навроцкий. «Должно быть не так, — добавил президент. — Стоит поднять голос [по данному вопросу], пока у тебя не попробовали его отнять».
Таким образом глава государства прокомментировал подготовленный правительством Дональда Туска проект «Закона о цифровых услугах», распространяющий на Польшу нормативы Евросоюза.
В соответствии с законопроектом частные лица, а также полиция, прокуратура и другие государственные структуры могут требовать блокировки контента, который, по их мнению, нарушает закон. Список нарушений состоит из 27 пунктов: пропаганда тоталитарных идеологий, склонение к самоубийству, угрозы физического насилия, призывы к ненависти на этнической или национальной почве, размещение порнографических материалов, пропаганда педофилии и так далее.
