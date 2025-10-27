С 2026 г. по семейной ипотеке можно будет взять только один льготный кредит на семью
16:12 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ с 1 февраля 2026 года ограничит количество льготных кредитов по семейной ипотеке, сообщается на сайте министерства.
«Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе», — говорится в сообщении.
Изменения направлены на борьбу со злоупотреблениями и сделают систему поддержки более справедливой. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — считают в министерстве.
