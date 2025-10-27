Наталья Сергунина: Уже более 90 тысяч человек присоединились к московским проектам для инноваторов

16:28

Москва активно тестирует и внедряет современные технологии в различных сферах, а для поддержки молодых разработчиков действует экосистема, которая сопровождает проекты на всех этапах. В нее входят программы «Академия инноваторов», конкурс «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации».

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к этим проектам присоединились уже больше 90 тыс. изобретателей из России и десятков других стран, в том числе Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и ОАЭ. «Около 60% участников – молодежь до 35 лет», – отметила она.

Москвичи составляют 70% аудитории экосистемы, около 25% приходится на регионы, в первую очередь Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменскую, Нижегородскую и Свердловскую области, Приморский край.

Среди самых популярных продуктов, создаваемых резидентами, – мобильные приложения, сервисы для автоматизации процессов, решения на базе искусственного интеллекта, цифровые платформы, VR- и AR-технологии для обучения, роботизированные комплексы.

Онлайн-платформа «Академия инноваторов» предоставляет инструменты для развития технологических стартапов, в частности, бесплатные обучающие курсы по аналитике данных, ИТ-компетенциям и привлечению инвестиций. На платформе также есть карта запросов компаний – промышленных предприятий, девелоперов, ретейлеров и др. – на конкретные решения для своего бизнеса.

Главным элементом академии является акселератор, включающий экспертное сопровождение, доработку продукта и его презентацию. Для участия в нем нужно подать заявку на один из потово, презентовать свой проект и пройти отбор в топ-100 самых перспективных решений. Сейчас проходит регистрация на восьмой сезон акселератора, в предыдущих участвовали авторы более чем 4 тыс. разработок, по итогам создано около 1 тыс. стартапов.

Материалы платформы доступны и для участников конкурса «Новатор Москвы». Проект открылся в 2020 году, за все время призы получили 210 решений. В зависимости от номинации премия составляет от 100 тыс. до 1,5 млн руб. Конкурс открыт для москвичей в возрасте от 14 лет, возможно индивидуальное и командное (до 5 человек) участие. Самыми популярными направлениями являются «Общественные проекты», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика».

Ежегодно для представителей ИТ-отрасли проводится хакатон «Лидеры цифровой трансформации». Конкурсанты объединяются в коллективы и предлагают решения для задач, подготовленных городскими ведомствами и компаниями. Победители получают по миллиону рублей, а занявшие второе и третье места – соответственно по 600 тыс. и 400 тыс. руб.

У этого проекта самая молодая аудитория в экосистеме: средний возраст – 25 лет. В основном это студенты профильных направлений Российского технологического университета, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского авиационного университета и других вузов. В седьмом сезоне хакатона, итоги которого были подведены на выходных, участвовали 1379 команд, 60 признаны лучшими в своих категориях. Авторы самых перспективных решений получат возможность внедрить свои разработки на практике.

Пилотирование на московских площадках прошли уже десятки разработанных участниками экосистемы продуктов.