Украинское командование забросило в Красноармейск подразделения военного спецназа

17:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины забросило в город Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР подразделения спецназа Главного управления разведки (ГУР) в попытке спасти ситуацию. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска — прим. ТАСС), <…> спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — написал он в своем телеграм-канале.

По его информации, спецподразделения военной разведки уже «приступили к выполнению боевых задач».

