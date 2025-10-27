В районе гибели ребенка под Красноярском в 2025 г. после отлова выпустили 115 собак

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 115 собак выпустили после программы ОСВВ («отлова-стерилизации-вакцинации-возврата») в Березовском районе Красноярского края, всего в 2025 году было отловлено 134 бездомных собаки. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.

Ранее сообщалось, что собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика в районе СНТ «Теремок» Березовского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности.

«Если говорить про период 2025 года, согласно той информации, которую предоставило нам муниципальное образование [Березовский район], количество отловленных животных без владельцев составило 134. Из них стерилизованных 129, содержащихся в приютах в течение 10 дней, это на карантине, 134, возвращены в прежнее место обитания 115. Признанных проявляющими немотивированную агрессию и умерщвленных животных без владельцев нет, то есть показатель отсутствует, таких случаев не было. И также содержатся в приютах до наступления естественной смерти 26 — это агрессивные животные», — сказал он на заседании в Государственной думе рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

Большаков отметил, что после нападения собак на ребенка была задержана руководитель общественной организации «Мой пес», ответственной за отлов бездомных животных, Ирина Музыка.