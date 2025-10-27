0
В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению

18:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне получат возможность подавать в электронной форме заявление для подтверждения у детей российского гражданства по рождению. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующим нормам, заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. Документ нужно предоставлять в территориальный орган МВД (непосредственно или через подведомственное предприятие), дипломатическое представительство или консульское учреждение. При этом заявитель обязательно должен подавать документ очно.

Согласно подписанному закону, такое заявление можно будет подавать в электронном формате, однако нововведение будет распространяться только на предоставление документа в территориальный орган МВД. Порядок подачи электронного заявления установит МВД.

Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

