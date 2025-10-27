В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
18:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне получат возможность подавать в электронной форме заявление для подтверждения у детей российского гражданства по рождению. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Изменения внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующим нормам, заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. Документ нужно предоставлять в территориальный орган МВД (непосредственно или через подведомственное предприятие), дипломатическое представительство или консульское учреждение. При этом заявитель обязательно должен подавать документ очно.
Согласно подписанному закону, такое заявление можно будет подавать в электронном формате, однако нововведение будет распространяться только на предоставление документа в территориальный орган МВД. Порядок подачи электронного заявления установит МВД.
Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.
НОВОСТИ
- 18:40 27.10.2025
- Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
- 17:32 27.10.2025
- В районе гибели ребенка под Красноярском в 2025 г. после отлова выпустили 115 собак
- 17:12 27.10.2025
- РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
- 17:00 27.10.2025
- Украинское командование забросило в Красноармейск подразделения военного спецназа
- 16:32 27.10.2025
- Трамп заявил, что ему вскоре удастся остановить девятый конфликт
- 16:28 27.10.2025
- Наталья Сергунина: Уже более 90 тысяч человек присоединились к московским проектам для инноваторов
- 16:12 27.10.2025
- С 2026 г. по семейной ипотеке можно будет взять только один льготный кредит на семью
- 16:00 27.10.2025
- Президент Польши обвинил премьера в попытках ограничить свободу слова
- 15:32 27.10.2025
- РФ готова наладить отношения с США, но исходит из своих интересов — Песков
- 15:12 27.10.2025
- Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать