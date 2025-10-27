0
НОВОСТИ

Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД

18:40 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения является неприемлемым для Армении. Об этом на брифинге заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«У них есть очень определенное условие, при котором они видят подписание этого соглашения. Мы не разделяем этот подход. Мы говорим, что мир установлен, что мы можем договориться по тысяче вопросов, но не по этому вопросу. Они говорят, что в нашей конституции есть проблема, мы говорим, что ее нет. У нас нет здесь взаимопонимания», — отметил он.

