НОВОСТИ

Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО

19:20 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников ФСБ и работников СИЗО в сфере административного производства.

Закон носит технический, но важный характер. Он не вводит новые составы правонарушений, а устраняет существующие пробелы, наделяя сотрудников силовых ведомств необходимыми инструментами для обеспечения правопорядка на вверенных им объектах.

Так, документом предоставляется право сотрудникам ФСБ и учреждений уголовно-исполнительной системы доставлять граждан в служебные помещения для составления протоколов. Это право распространяется на конкретные составы: неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в месте лишения свободы, исправительном центре или изоляторе временного содержания, нарушение пропускного режима на охраняемых объектах.

Кроме того, новые полномочия могут применяться при нарушении пропускного режима на охраняемых объектах органов безопасности правоохранительных ведомств. Закон также наделяет должностных лиц ФСБ правом осуществлять административное задержание и составлять соответствующие протоколы.

