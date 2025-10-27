0
Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон

20:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта было ошибкой. Такое мнение в интервью RTVI выразил американский журналист Такер Карлсон.

«Все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — сказал он.

Карлсон отметил, что этот конфликт может, по его мнению, потенциально стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». «Поэтому я думаю, что ставки высоки как никогда. И я хочу, чтобы это было разрешено таким образом, который будет полезен Соединенным Штатам, потому что, в конечном счете, я американец, и у меня много детей, и я хочу, чтобы они жили в процветающей стране. И я считаю, что этот конфликт может в значительной степени определить их будущее», — добавил журналист.

«Я знаю, что большинство американцев так не считают, но я твердо убежден в этом. И этот конфликт не только не разрешен, но и разгорается. И меня это очень беспокоит», — заключил Карлсон.

