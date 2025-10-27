Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон
20:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта было ошибкой. Такое мнение в интервью RTVI выразил американский журналист Такер Карлсон.
«Все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — сказал он.
Карлсон отметил, что этот конфликт может, по его мнению, потенциально стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». «Поэтому я думаю, что ставки высоки как никогда. И я хочу, чтобы это было разрешено таким образом, который будет полезен Соединенным Штатам, потому что, в конечном счете, я американец, и у меня много детей, и я хочу, чтобы они жили в процветающей стране. И я считаю, что этот конфликт может в значительной степени определить их будущее», — добавил журналист.
«Я знаю, что большинство американцев так не считают, но я твердо убежден в этом. И этот конфликт не только не разрешен, но и разгорается. И меня это очень беспокоит», — заключил Карлсон.
НОВОСТИ
- 20:20 27.10.2025
- Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода
- 19:50 27.10.2025
- Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами
- 19:30 27.10.2025
- В Новгороде меняют правила избрания мэра
- 19:25 27.10.2025
- СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство
- 19:20 27.10.2025
- Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО
- 18:40 27.10.2025
- Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
- 18:00 27.10.2025
- В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
- 17:32 27.10.2025
- В районе гибели ребенка под Красноярском в 2025 г. после отлова выпустили 115 собак
- 17:12 27.10.2025
- РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
- 17:00 27.10.2025
- Украинское командование забросило в Красноармейск подразделения военного спецназа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать