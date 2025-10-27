СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство

19:25

Фото пресс-службы АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити)

В СберСити открылась необычная детская площадка - арт-объект «Винни Пух», посвященный герою легендарных мультфильмов, созданных студией «Союзмультфильм». Первое совместное детское игровое пространство в СберСити открыли генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское»и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм»

Объект стал знаковой архитектурной формой на территории нового смарт-района Москвы и главной точкой притяжения для юных жителей.

Доминантой детской площадки является ствол дуба, ставший центром сказочного мира. Снаружи площадка декорирована фигурами любимых героев: Винни-Пух летит за медом на воздушном шаре, Ослик Иа и Пятачок приветствуют маленьких гостей, а в листве вьются пчелы.

Попасть внутрь можно по лестнице ― это удобный и безопасный подъем для малышей, или по канатной сетке, которая станет увлекательным вызовом для более старших детей. Все эти пути ведут в дупла, расположенные на разной высоте, откуда начинаются новые приключения.

В будущем площадку дополнят бизиборды для малышей на первом уровне, и арт-объект ослик Иа.

«СберСити и Союзмультфильм являются стратегическими партнерами, мы сотрудничаем по многим проектам, включая оформление детских рекреационных пространств. Для любого развитого и комфортного города важна творческая атмосфера, ведь креативность – важный элемент современного урбанизма, а Союзмультфильм признанный лидер в отечественной креативной индустрии и пользуется уважением на международной арене. Радостно отметить, что наше взаимодействие приносит ощутимый результат уже на этапе формирования смарт-района, – отметил Андрей Лихачев. – Мы понимаем огромную важность заботы о будущем поколении. Взрослым необходимо постоянно помнить, учитывать и обеспечивать детей возможностями для полноценного личностного развития. Ведь воспоминания детства остаются самыми тёплыми на всю жизнь, и первое жильё, где ребёнок осознаёт свою индивидуальность, навсегда остаётся для него особенным местом. Мы создаем для них уникальную среду, наполненную красотой, гармонией с природой, здоровым образом жизни и качественной образовательной инфраструктурой. Всё это заложено в основу наших планов и станет фундаментом успеха будущего СберСити».

«Союзмультфильм сегодня активно выстраивает собственную вселенную — масштабный мир, где зрители могут встречаться с любимыми героями не только на экране, но и в реальности. Нам важно, чтобы наши дети росли и развивались вместе с отечественными персонажами, и совместный проект с технопарком «Айра» призван внести весомый вклад в это начинание. К 90-летию студии были разработаны современные и безопасные игровые площадки, которые выполняют двойную функцию: это и увлекательное пространство для игр, и яркий арт-объект. Первая такая новаторская площадка появилась в высокотехнологичном комплексе Сберсити», – сказала Юлиана Слащева.

Всего в рамках инфраструктуры для детей в СберСити запланировано строительство уникального крытого всесезонного серфинг-центра, а также 7 школ и 13 детсадов, в составе которых есть отдельные игровые развивающие зоны, бассейны и многое другое. Помимо общих тематических детских пространств в каждом дворе жилого квартала предусмотрена своя собственная игровая площадка.