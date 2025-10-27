В Новгороде меняют правила избрания мэра

19:30 Источник: НГ-Online

Новгородская областная дума рассмотрит законопроект об изменении правил избрания мэра Великого Новгорода. Законопроект предлагает депутатам городской думы выбирать мэра из двух или трех кандидатов, предложенных губернатором области.



Сейчас кандидатуры на пост мэра в думу вносит комиссия из 12 человек, половина из которых назначается губернатором, а вторая половина – депутатами думы. Кроме этого, сейчас все кандидаты обязаны предоставлять программы своей деятельности на посту градоначальника. В случае принятия законопроекта предоставление программ не будет обязательным. Как ожидается, законопроект о новом порядке выборов мэра Великого Новгорода региональная дума рассмотрит на ближайшем заседании.



В 2017 году областная дума всеобщее голосование для этих выборов отменила.