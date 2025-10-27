В Новгороде меняют правила избрания мэра
19:30 27.10.2025 Источник: НГ-Online
Сейчас кандидатуры на пост мэра в думу вносит комиссия из 12 человек, половина из которых назначается губернатором, а вторая половина – депутатами думы. Кроме этого, сейчас все кандидаты обязаны предоставлять программы своей деятельности на посту градоначальника. В случае принятия законопроекта предоставление программ не будет обязательным. Как ожидается, законопроект о новом порядке выборов мэра Великого Новгорода региональная дума рассмотрит на ближайшем заседании.
В 2017 году областная дума всеобщее голосование для этих выборов отменила.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать