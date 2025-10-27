Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами
19:50 27.10.2025 Источник: НГ-Online
Ранее спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, находясь с рабочей поездкой в США, сообщил, что в ближайшее время состоится диалог конгрессменов США с представителями Госдумы РФ.
«Мы проводим общение с теми представителями американского сообщества, которые настроены на позитивный диалог с Россией. Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной. Она высказалась за диалог с Россией, она благодарна России за то, что РФ предоставила файлы о Кеннеди. Это вызвало очень позитивную реакцию в американском обществе», – заявил Дмитриев, комментарий которого размещен в его аккаунте в соцсети Мах. По его словам, Луна «также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран».
НОВОСТИ
- 20:20 27.10.2025
- Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода
- 20:00 27.10.2025
- Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон
- 19:30 27.10.2025
- В Новгороде меняют правила избрания мэра
- 19:25 27.10.2025
- СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство
- 19:20 27.10.2025
- Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО
- 18:40 27.10.2025
- Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
- 18:00 27.10.2025
- В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
- 17:32 27.10.2025
- В районе гибели ребенка под Красноярском в 2025 г. после отлова выпустили 115 собак
- 17:12 27.10.2025
- РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
- 17:00 27.10.2025
- Украинское командование забросило в Красноармейск подразделения военного спецназа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать