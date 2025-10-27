Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

19:50 Источник: НГ-Online

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами.



Ранее спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, находясь с рабочей поездкой в США, сообщил, что в ближайшее время состоится диалог конгрессменов США с представителями Госдумы РФ.



«Мы проводим общение с теми представителями американского сообщества, которые настроены на позитивный диалог с Россией. Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной. Она высказалась за диалог с Россией, она благодарна России за то, что РФ предоставила файлы о Кеннеди. Это вызвало очень позитивную реакцию в американском обществе», – заявил Дмитриев, комментарий которого размещен в его аккаунте в соцсети Мах. По его словам, Луна «также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран».