0
0
98
НОВОСТИ

Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

19:50 27.10.2025 Источник: НГ-Online

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами.

Ранее спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, находясь с рабочей поездкой в США, сообщил, что в ближайшее время состоится диалог конгрессменов США с представителями Госдумы РФ.

«Мы проводим общение с теми представителями американского сообщества, которые настроены на позитивный диалог с Россией. Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной. Она высказалась за диалог с Россией, она благодарна России за то, что РФ предоставила файлы о Кеннеди. Это вызвало очень позитивную реакцию в американском обществе», – заявил Дмитриев, комментарий которого размещен в его аккаунте в соцсети Мах. По его словам, Луна «также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 27.10.2025
Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода
0
0
20:00 27.10.2025
Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон
0
70
19:30 27.10.2025
В Новгороде меняют правила избрания мэра
0
135
19:25 27.10.2025
СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство
0
136
19:20 27.10.2025
Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО
0
156
18:40 27.10.2025
Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
0
210
18:00 27.10.2025
В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
0
253
17:32 27.10.2025
В районе гибели ребенка под Красноярском в 2025 г. после отлова выпустили 115 собак
0
302
17:12 27.10.2025
РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
0
343
17:00 27.10.2025
Украинское командование забросило в Красноармейск подразделения военного спецназа
0
429

Возврат к списку