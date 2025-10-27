0
НОВОСТИ

Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода

20:20 27.10.2025 Источник: НГ-Online

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате рассмотреть 11 ноября законопроект о корректировке статьи КоАП, предусматривающей ответственность за несообщение в военкомат подлежащим призыву гражданином о смене места жительства.

Законопроект в парламент в сентябре внесли председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. Законопроект предусматривает, что извещать военкомат гражданин, подлежащий призыву, должен без привязки к периоду проведения призыва. Ответственность за это предлагается оставить такой же, как в действующем законодательстве: административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

