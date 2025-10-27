На Балтике обнаружили рекордный самородок янтаря
20:50 27.10.2025 Источник: НГ-Online
АО «Калининградский янтарный комбинат» добыл янтарь весом 2,37 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Это крупнейшая находка с 2021 года. После прохождения госэкспертизы камень выставят на аукцион. Самородок получил название «Рекордсмен». Найденный образец имеет форму полукруга и необычно большой скол. Эти особенности позволяют предположить, что «Рекордсмен» когда-то был еще более крупным куском янтаря.
«Предположительно 35–45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», – цитирует пресс-служба специалиста-геммолога комбината Анну Дугину. «Рекордсмен» внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами.
Предыдущий крупный самородок «Голова тигра» весом 2,7 кг был добыт в декабре 2021 года. Его продали за 1,2 млн руб. на аукционе.
НОВОСТИ
- 21:20 27.10.2025
- Автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре на Урале, еще один ребенок в реанимации
- 20:40 27.10.2025
- Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК
- 20:20 27.10.2025
- Гражданам предлагают извещать военкомат о смене места жительства независимо от призывного периода
- 20:00 27.10.2025
- Было ошибкой позволить нелегитимному Зеленскому вести переговоры — Карлсон
- 19:50 27.10.2025
- Слуцкий не стал исключать вероятность встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами
- 19:30 27.10.2025
- В Новгороде меняют правила избрания мэра
- 19:25 27.10.2025
- СберСити и «Союзмультфильм» открыли новое детское игровое пространство
- 19:20 27.10.2025
- Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и работников СИЗО
- 18:40 27.10.2025
- Для Армении неприемлемо условие Азербайджана изменить конституцию — глава МИД
- 18:00 27.10.2025
- В России упростят процедуру подтверждения гражданства по рождению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать