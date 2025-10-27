На Балтике обнаружили рекордный самородок янтаря

20:50 Источник: НГ-Online

АО «Калининградский янтарный комбинат» добыл янтарь весом 2,37 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Это крупнейшая находка с 2021 года. После прохождения госэкспертизы камень выставят на аукцион. Самородок получил название «Рекордсмен». Найденный образец имеет форму полукруга и необычно большой скол. Эти особенности позволяют предположить, что «Рекордсмен» когда-то был еще более крупным куском янтаря.

«Предположительно 35–45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», – цитирует пресс-служба специалиста-геммолога комбината Анну Дугину. «Рекордсмен» внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами.

Предыдущий крупный самородок «Голова тигра» весом 2,7 кг был добыт в декабре 2021 года. Его продали за 1,2 млн руб. на аукционе.



