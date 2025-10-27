0
Аудитория мессенджера Max составила 50 млн пользователей

22:30 27.10.2025 Источник: НГ-Online

Аудитория национального мессенджера Max составила 50 млн пользователей, сообщает пресс-служба мессенджера.

Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн.

Первая версия платформы Мах была представлена в конце марта 2025 года.

