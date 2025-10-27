Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК
20:40 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли и более 20 получили травмы при крушении плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщается в телеграм-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
«В результате трагедии погибли 2 человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
