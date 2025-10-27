Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и более 20 получили травмы при крушении плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщается в телеграм-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«В результате трагедии погибли 2 человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.